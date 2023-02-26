Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla imam nikahı sahnesi gündem oldu! "Resmen kanım dondu"

Show TV ekranlarında yayınlanan ve gerçek hikâyeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü sosyal medyayı salladı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut'a kaçmaya çalışan Nursema, tanımadığı bir kişiyle zorla imam nikahı kıyılarak evlendirildi.

Kısa sürede gündem olan sahnenin ardından sosyal medyada hep diziye tepkiler vardı hem de sahneye dair yorumlar...

Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç, oyunculuk performansıyla alkış toplarken diziye tepki yağdı. Bazı izleyiciler ise "Gerçek islam bu değil" derken bazı izleyiciler de "Gerçek bir anlatı çok yaralayıcı" yorumunda bulundu.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nursema, ailesinin onay vermediği sevgilisi Umut'la kaçmak için hazırlık yaptı. Evden çıkacağı esnasında karşısında kardeşleri, arkasında da annesini gören Nursema büyük bir şok yaşadı.

Abdullah ise kızını arkadaşının hiç tanımadığı oğluyla evlendirmek için eve hoca çağırdı. Ailesinin zoruyla eve dönen Nursema, salonda kendisini bekleyen cami hocası ve müstakbel eşini görünce büyük bir yıkım yaşadı. Nursema, hiç tanımadığı bir adam tarafından ailesinin zoruyla imam nikahıyla evlendi.



