Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama gecikmedi

Haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den flaş açıklama geldi. Gezen "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" dedi.

Müjdat Gezen'in bu açıklamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör konuya dair açıklama yaptı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.







