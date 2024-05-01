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  4. Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama gecikmedi

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 07:28
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör final iddialarına yanıt verdi.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama gecikmedi

Haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den flaş açıklama geldi. Gezen "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" dedi.

Müjdat Gezen'in bu açıklamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör konuya dair açıklama yaptı.

DOĞUKAN PAYLAŞIM

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Vitrin


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