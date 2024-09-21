Kızılcık Şerbeti'ndeki Babalık testi sahnesi hatalı çıktı! Uzman açıkladı...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona fırtınalı bir giriş yaptı. Final sahnesinde, Görkem'in Ömer'le ilişkisi ortaya çıkınca ortalık karışmıştı ve Fatih Görkem'in kovalayıp köşeye sıkıştırınca Görkem de çareyi balkondan atlamakta bulmuştu.

Yeni sezonun ilk bölümünde ise Görkem'in öldüğü düşünülürken hamile olduğu öğrenilmişti. Ömer'le önceden ilişkisi olduğu bilindiği için Görkem'in bebeğinin Fatih olup olmadığı kafalarda soru işaretine neden olmuştu.

BABALIK TESTİ SAHNESİ HATALI ÇIKTI

Nursema ve annesinin bebeğin babası üzerine fikir yürüttükleri sahnede Nursema'nın babalık testi için "İkisi de baba tarafı. DNA'ları birbirine benziyordur. İkisinin de babalık testi olumlu çıkabilir." demişti. Günler sonra bu sahnedeki sözlerin yanlış olduğu ortaya çıktı.

TikTok'ta "dremilvlv" isimli bir uzman yayınladığı videoda "Bu sahne bilimsel ve tıbbi olarak yanlıştır. Dünyadaki herkesin DNA'sı birbirinden farklıdır. Baba tarafı olmaları ya da amca yeğen olmaları bu durumu değiştirmemektedir. Dizide bu durum yanlış olarak lanse edilmiştir" diyerek hata olduğunu açıkladı.