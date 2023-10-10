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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer! İrem Deniz, 'Sümbül' karakteriyle diziye katılıyor

10.10.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Gündemden düşmeyen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor. Başarılı oyuncu İrem Deniz'in yeni bölümlerle birlikte diziye dahil olacağı belirtilirken, Deniz'in 'Sümbül' karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer! İrem Deniz, 'Sümbül' karakteriyle diziye katılıyor

Her hafta Show Tv'de yayımlanan yeni bölümleriyle gündemden düşmeyen 'Kızılcık Şerbeti' dizisine yeni bir isim katılıyor.

İREM DENİZ, KIZILCIK ŞERBETİ'NE DAHİL OLUYOR

Karakterleriyle sosyal medyada da ilgi çeken diziye, oyuncu İrem Deniz'in dahil olacağı öğrenildi.

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'SÜMBÜL' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Deniz'in dizide 'Sümbül' karakterine hayat verileceği belirtildi.

Reytinglerde her hafta üst basamaklarda yer alan dizide; Sümbül'ün aniden hikâyeye dahil olup Ünallar'ı şaşırtacağı ve karakterin ailenin büyük oğlu Mustafa'yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi.

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan İrem Deniz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı.

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Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Çarpıntı-2047 / Oyuncu - 2017

Enkaz / Oyuncu - 2014

O Yüz / Mia - 2012

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mahkum (TV Dizisi 2021)

Kin (Adli Tıp Doktoru / Forensic Doctor, Sinema Filmi 2021)

Dağ (Serpil, Kısa Film 2017)

Azap (Kısa Film 2015)

Ozbi: Ey İstanbul (İrem Deniz, Kısa Film 2015)


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