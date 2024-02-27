Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen hakkında üzen haber

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Tedavi sürecine devam edilen oyuncunun yerine söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklandı.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu merak edilirken hastalığıyla ilgili bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun hafıza kaybı yaşadığını iddia etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. İyileşme süreci de uzun olacağı için başarılı isim diziden ayrıldı.

ABDULLAH ÜNAL'I KİM CANLANDIRACAK?

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracak.







