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Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti... Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur ve Nihat Özcan

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2024 09:01
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Selen Görgüzel yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı. Sözleri gündem olan şarkıcı Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur ve yönetmen Nihat Özcan'ın kendisini taciz ettiğini söyledi. Selen Görgüzel'i taciz ettiği öne sürülen dizi oyuncusu Ferdi Akarnur'un o açıklaması yeniden gündem oldu.

Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti... Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur ve Nihat Özcan

Dizi setinde tacize uğradığını söyleyen Selen Görgüzel açıklamaları gündem olunca sosyal medyadan kendisini taciz eden isimleri ifşa etti.

"Çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu." ifadelerini kullanan Selen Görgüzel bu kişilerin kim olduğunu açıkladı.

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Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur ve yönetmen Nihat Özcan'ın kendisini taciz ettiğini söyleyen Görgüzel "Yasal haklarımız tamamlanmıştır" diyerek bu olayın 2009 yılında gerçekleştiğini söyledi.

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Ferdi Akarnur'un, o dönem konuya dair"Evet, doğru taciz ettim. İstedim ama vermedi, doğru vermedi" sözleri yeniden gündeme geldi.

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