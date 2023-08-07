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KIZILCIK ŞERBETİ ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu mu?

07.08.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti cuma akşamları ekrana geliyordu. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

Show Tv'nin yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı 'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonunda yine çok konuşulacak bölümlerle izleyicisinin karşısına çıkacak. Kızılcık Şerbeti, 9 Haziran Cuma günü 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapmıştı. Peki, KIZILCIK ŞERBETİ ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos’ta başlayacak olan Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının 3. haftası yayına girmesi bekleniyor.

Bahtiyar Memili ve Yiğit Kirazcı‘dan sonra diziye yeni bir oyuncu daha kadroya katıldı. Deneyimli oyuncu Kayra Şenocak “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna dahil oldu. Şenocak diziye muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle katılacak ve karakterin Nursema’yla (Ceren Karakoç) bağlantısı olacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

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Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

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Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

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