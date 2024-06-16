MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti Nilay'ı Feyza Civelek'in çocukken Acemi Cadı'da rol aldığı ortaya çıktı! O halleri görenleri şaşırttı

Kızılcık Şerbeti Nilay'ı Feyza Civelek'in çocukken Acemi Cadı'da rol aldığı ortaya çıktı! O halleri görenleri şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 15:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Civelek'in yıllar önce Acemi Cadı dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncunun eski halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti Nilay'ı Feyza Civelek'in çocukken Acemi Cadı'da rol aldığı ortaya çıktı! O halleri görenleri şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay'ı Feyza Civelek, özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.

İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde tanınan Feyza Civelek'in, aslında ilk dizisinin Acemi Cadı olduğu ortaya çıktı.

FEYZA4444

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Acemi Cadı'da müdür Dilaver'in yeğeni Ece olarak karşımıza çıkan Civelek'in yüz ifadesi ve mimiklerinin o zaman da aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

7 yıllık ilişkisi bitmişti! Yeni bir aşka yelken açtı 7 yıllık ilişkisi bitmişti! Yeni bir aşka yelken açtı

feyza2

Oyuncunun eski halleri sosyal medyada gündem oldu. O kareler kısa süre içerisinde çok konuşulmayı başardı.

feyzaciveşlek5

Sosyal medyada, "Bakışları ve mimikleri aynı", "Hiç değişmemiş" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O haberlere tepki gösterdi: 'Seni 500 TL'ye...'O haberlere tepki gösterdi: 'Seni 500 TL'ye...'
Mayorka pozlarını paylaştı! "Başındaki ne alaka"Mayorka pozlarını paylaştı! "Başındaki ne alaka"
Nafaka krizi ile gündemdeydi! Eski sevgililerine olay göndermeNafaka krizi ile gündemdeydi! Eski sevgililerine olay gönderme
Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler

Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Bayramın en sıra dışı görüntüsü! İnatçı keçi her yolu denedi

Bayramın en sıra dışı görüntüsü! İnatçı keçi her yolu denedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.