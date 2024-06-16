Kızılcık Şerbeti Nilay'ı Feyza Civelek'in çocukken Acemi Cadı'da rol aldığı ortaya çıktı! O halleri görenleri şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay'ı Feyza Civelek, özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.

İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde tanınan Feyza Civelek'in, aslında ilk dizisinin Acemi Cadı olduğu ortaya çıktı.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Acemi Cadı'da müdür Dilaver'in yeğeni Ece olarak karşımıza çıkan Civelek'in yüz ifadesi ve mimiklerinin o zaman da aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncunun eski halleri sosyal medyada gündem oldu. O kareler kısa süre içerisinde çok konuşulmayı başardı.

Sosyal medyada, "Bakışları ve mimikleri aynı", "Hiç değişmemiş" gibi yorumlar yapıldı.







