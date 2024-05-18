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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollüyken direksiyon başına geçti! Promil sınırını aştığı ortaya çıkınca…

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 17:05
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu alkollüyle direksiyon başına geçti. Promil sınırını aştığı ortaya çıkan ünlü ismin ehliyetine el konuldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollüyken direksiyon başına geçti! Promil sınırını aştığı ortaya çıkınca…

Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu alkollüyken direksiyon başına geçince olanlar oldu...

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PROMİL SINIRINI AŞTI...

Ekol Tv muhabiri İsmail Şen'in haberine göre; ünlü oyuncu trafik çevirmesine takıldı ve alkollü olduğu anlaşıldı. Türkoğlu'nda 0.78 promil alkol olduğu tespit edildi.

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ARAÇTAN HİÇ İNMEDİ

Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncu kameraları gördükten sonra arabadan hiç inmedi. Sıla Türkoğlu'nun menajeri ise ünlü oyuncuyla konuşmak isteyen muhabire izin vermedi.

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Sıla Türkoğlu'nun olaylı gecesinden görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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