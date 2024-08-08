'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu da akıma uydu! Buz gibi suya girdi

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti adlı dizide 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, aynı dizide rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

Sıla Türkoğlu Haziran ayında dünyaca ünlü anket platformlarından olan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilmişti.

Şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atan güzel isim de akıma uydu. Çağla Şıkel ile başlayıp Defne Samyeli ile devam eden soğuk suya girme modasına uyup poz verdi.

Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapmaya devam eden Sıla Türkoğlu, soğuk su dolu bir küvette çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

25 yaşındaki ünlü oyuncu, o anları; "Cold plunge, her gün yapıyoruz" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil ve Defne Samyeli gibi ünlü isimler de akıma uymuştu.