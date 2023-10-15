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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Gören tanıyamadı

15.10.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun eski hali ortaya çıktı. Sıla Türkoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimini görenler estetik mi yoksa zayıflama mı sorusunun yanıtını merak etti. İşte Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki hali

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun eski hali ortaya çıktı. Sıla Türkoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimini görenler estetik mi yoksa zayıflama mı sorusunun yanıtını merak etti. İşte Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki hali

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Oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz'la aşk yaşayan Türkoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu sevgilisiyle beraber tatilde almıştı.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

24 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Fotoğrafta annesine sarılı bir halde olan Sıla Türkoğlu değişimiyle adından söz ettirdi. Türkoğlu'nun eski hali akıllara estetik mi yoksa zayıflama mı sorusunu getirdi.


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