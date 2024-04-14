Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun sahneleri azaltıldı mı? İlk kez yanıt verdi

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında bir aşk olduğu ve aşk bittikten sonra sette krizler yaşandığı iddia ediliyordu.

Diziye partner olarak başlayan ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiası sonrası iki isme de yeni partner gelmesiyle sahnelerde değişikliğe gidilmişti.

Dizide Doğa karakterinin sahneleri gözle görülür derecede azalmış, fakat Fatih sahneleri katlanarak devam etmişti. Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun sahnelerinin azaltılmasına dair dedikodular sürerken oyuncu Muhabir Online'a ilk kez bu konuda yorumda bulundu.

Cannes dönüşü havalimanında Sıla Türkoğlu'yla ufak bir röportaj yapan Muhabir Online, "Dizide geri planda kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.

Güzel isim soruyu duyunca önce şaşırdı ardından ise "Yo gayet memnunum halimden. Kurslara gidiyorum, bir şeyler yapıyorum. Haftanın 2 günü sete gidiyorum geri kalan bana kalıyor, işimizdeyiz gücümüzdeyiz" dedi.







