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Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? Eski sevgilisi bakın kim çıktı

11.11.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Alara Bozbey, Kızılcık Şerbeti dizisinde Ecem rolüne hayat verecek. Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna dahil olan Alara Bozbey hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Konusu ve oyuncularıyla dikkar çeken Kızılcık Şerbeti dizisinde Alara Bozbey de yer alacak. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? Alara Bozbey bir zamanlar Ara Demirer ile sevgiliydi. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? Eski sevgilisi bakın kim çıktı

ALARA BOZBEY KİMDİR?

20 Şubat 1986 Litvanya doğumlu Alara Bozbey 36 yaşındadır. Yabancı Damat dizisi ile ekran önüne adım attı. Dolunay dizisindeki performansı ile akıllara kazındı. En son, Mahkum dizisinde Zeynep rolüyle ekranlara geldi.

ALARA BOZBEY DİZİLERİ

2022 Kızılcık Şerbeti – Ecem
2020-2021 Benim Adım Melek – Banu
2017 Dolunay – Demet
2015 Dikkatsiz Hayat – Aslı
2010-2011 Karadağ – Zulal
2008-2010 Adanalı
2008 Hepsi Bir Arada
2007 Prenses Perfinya
2007 Arka Sokaklar – Julia
2004 Yabancı Damat

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