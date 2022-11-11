Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Konusu ve oyuncularıyla dikkar çeken Kızılcık Şerbeti dizisinde Alara Bozbey de yer alacak. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Ecem'i Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında ve nereli? Alara Bozbey bir zamanlar Ara Demirer ile sevgiliydi. İşte detaylar...

ALARA BOZBEY KİMDİR?

20 Şubat 1986 Litvanya doğumlu Alara Bozbey 36 yaşındadır. Yabancı Damat dizisi ile ekran önüne adım attı. Dolunay dizisindeki performansı ile akıllara kazındı. En son, Mahkum dizisinde Zeynep rolüyle ekranlara geldi.

ALARA BOZBEY DİZİLERİ

2022 Kızılcık Şerbeti – Ecem

2020-2021 Benim Adım Melek – Banu

2017 Dolunay – Demet

2015 Dikkatsiz Hayat – Aslı

2010-2011 Karadağ – Zulal

2008-2010 Adanalı

2008 Hepsi Bir Arada

2007 Prenses Perfinya

2007 Arka Sokaklar – Julia

2004 Yabancı Damat

