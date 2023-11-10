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Kızılcık Şerbeti'nin Gonca'sı Özlem Leman Devran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Devran'ın rol aldığı yapımlar

10.11.2023 17:47 | Son Güncelleme:
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Leman Devran, Kızılcık Şerbeti dizisinde Gonca rolüne can verecek. Reyting rekortmeni dizinin sıkı takipçileri Ömer'in arkadaşı olarak diziye katılacak olan Özlem Leman Devran'ın hayatı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Gonca'sı Özlem Leman Devran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Devran'ın hangi yapımlarda rol aldı?

Kızılcık Şerbeti'ne Gonca rolü ile dahil olan Özlem Leman Devran kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtları araştırılmaya başladı. Dizide Ömer'in arkadaşı Gonca karakterinin yeni ayrılan Ömer ve Kıvılcım ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Özlem Leman Devran hangi dizilerde oynamıştı? İşte Kızılcık Şerbeti'nin Gonca'sı Özlem Leman Devran'ın hayatı ve biyografisi...

KIZILCIK ŞERBETİ GONCA KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti Gonca karakteri diziye Ömer (Barış Kılıç'ın) arkadaşı olarak katılacak.

özlem leman devran - gonca

ÖZLEM LEMAN DEVRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan Özlem Leman Devran doğma büyüme aslen İstanbul’ludur. 2014 senesinde Kırmızı adlı sinema filminde Yasemin karakteri için kamera karşısına geçmiştir. Ekran severler tarafından özellikle rol aldığı Seksenler dizisinde canlandırdığı Dilara karakteri ile tanınmıştır. En son ise Star Tv ekranlarında yayınlanmış olan Kardeş Çocukları isimli dizide Seçil karakteri için kamera karşısında yer almıştır. Ayrıca Son Bahar isimli kısa filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. 1.81 cm boyundaki Devran, günümüzde ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile sevgili oldukları yönünde haberler ile sık sık medyada gündeme gelmektedir.

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