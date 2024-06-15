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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya olaylı finalin perde arkasını paylaştı! Sibel Taşçıoğlu'nun o halleri şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya olaylı finalin perde arkasını paylaştı! Sibel Taşçıoğlu'nun o halleri şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 10:22
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali yaptı ama yankıları henüz bitmedi. Büyük ses getiren sezon finaline dair yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya olaylı finalin perde arkasını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya olaylı finalin perde arkasını paylaştı! Sibel Taşçıoğlu'nun o halleri şaşırttı

Sezon finali bölümüyle gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti dizisinin yankıları sürüyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin sezon finalinde Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer karakterinin ilişkisinin ortaya çıktığı sahne çok konuşulmuştu.

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KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünallar ailesinin karıştığı sahneye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya olaylı finalin perde arkasını paylaştı.

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Paylaşılan görüntülerde 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu'nun sempatik halleri dikkat çekti.

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Gülmemek için kendini zor tuttuğu görülen Taşçıoğlu'nun bu halleri herkesi şaşırttı.

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YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti ekibinin bu görüntülerine sosyal medyada; 'Harika oyunculuklar harika senaryo', 'Çekerken eğleniyorlar' gibi yorumlar yapıldı.


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Evrim Alasya Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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