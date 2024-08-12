Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı ve Doğa'sı aşk mı yaşıyor? Rahimcan Kapkap'tan Sıla Türkoğlu yanıtı

Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Ünal karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Rahimcan Kapkap, yetenekli genç isimler arasında gösteriliyor.

Dizideki performansıyla dikkat çeken isim özel hayatıyla da gündeme geliyor. Kapkap son olarak aşk dedikodularıyla adından söz ettirdi.

Dizide Metehan ve Doğa karakterlerini canlandıran, gerçekte de yakın arkadaş oldukları bilinen Rahimcan Kapkap ve Sıla Türkoğlu'nun, dizinin reklamı için aşk yaşadıklarına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Kendisine bu konuyla ilgili iddialar sorulan Rahimcan Kapkap, Sıla Türkoğlu'yla mahalle arkadaşı olduğunu ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.

Rahimcan Kapkap konuşmasında "Yok canım Sıla çok yakın arkadaşım, hiç denk gelmedim böyle bir iddiaya" dedi.