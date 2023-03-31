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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi bakın kim çıktı! Meğer kamera arkasında...

31.03.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bölümleri ile gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle seyiriciyi ekrana kilitleyen dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi bakın kim çıktı! Meğer kamera arkasında...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümü fırtınalar koparan dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. 1995 yılında İstanbul’da doğan Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir.

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Ünlü senarist Melis Civelek, kariyerine ilk olarak çeşitli kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerini sürdürerek başladı.

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ATV, Kanal D, Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014'te Show TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Civelek, görevini bir yıl sonra bırakarak senaryo yazarlığında kendine yepyeni bir kariyer kapısı araladı.

İlk olarak yayınlandğı dönemde büyük ilgi ile izlenen Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosunu yazan Civelek, dizinin inanılmaz beğeni almasıyla sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi.

Melis Civelek, Adını Feriha Koydum'la başlayan kariyer yolculuğuna Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle devam etti.

Aktif olarak senaryo ekiplerinde de yer alan Civelek 12 yıllık senaristlik kariyerinde tam 7 başarılı işe imzası atmış.

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Feyza Civelek Müjde Uzman ele doğukan güngör karakteri

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