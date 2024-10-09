MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ihanet itirafı! 'Ben yakaladım...'

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ihanet itirafı! 'Ben yakaladım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.10.2024 13:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisinin ihanetine uğradığını itiraf etti. Kendisinin yakaladığını söyleyen Civelek'in açıklaması gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ihanet itirafı! 'Ben yakaladım...'

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, ihanetie uğradığını itiraf etti.

664314712c0eb178-w1200xh674

"KARAKTERSİZ BİRİYMİŞ. BEN YAKALADIM"

Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Civelek, muhabirlerin evlilik sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum." dedi.

feyza2jpeg-LtSK0lIq9EOtFR9ruKVG9

TORPİL İDDİALARINA SERT YANIT VERMİŞTİ!

Kendisine torpilli diyen bir kullanıcıya mesaj atarak sert yanıt veren Civelek, "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim." diyen Civelek, Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin ama saçma sapan paylaşma bilmeden okey?" yazmıştı.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da, "Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir." açıklaması yapmıştı.

66e043d0256f65c8b8e26d91

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

Park halindeki Togg T10X alev topuna döndü: 'Batarya' iddiası

Park halindeki Togg T10X alev topuna döndü: 'Batarya' iddiası

Gram altın için 4 bin 500 TL seviyesine tarih verdi!

Gram altın için 4 bin 500 TL seviyesine tarih verdi!

Öğrencilerden 100'er bin lira toplayıp bir anda yok oldular! Yılların kurumu buhar oldu uçtu: Paramızı geri vermiyorlar

Öğrencilerden 100'er bin lira toplayıp bir anda yok oldular! Yılların kurumu buhar oldu uçtu: Paramızı geri vermiyorlar

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

'Kocam da kocam' demişti! O da boşandı

'Kocam da kocam' demişti! O da boşandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.