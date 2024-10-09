Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ihanet itirafı! 'Ben yakaladım...'

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, ihanetie uğradığını itiraf etti.

"KARAKTERSİZ BİRİYMİŞ. BEN YAKALADIM"

Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Civelek, muhabirlerin evlilik sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum." dedi.

TORPİL İDDİALARINA SERT YANIT VERMİŞTİ!

Kendisine torpilli diyen bir kullanıcıya mesaj atarak sert yanıt veren Civelek, "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim." diyen Civelek, Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin ama saçma sapan paylaşma bilmeden okey?" yazmıştı.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da, "Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir." açıklaması yapmıştı.