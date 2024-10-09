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  4. Sokak modasının yıldızı! Adidas'ın çok satan ayakkabısı günün fırsat ürünü

Sokak modasının yıldızı! Adidas'ın çok satan ayakkabısı günün fırsat ürünü

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Konforlu bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? Adidas, spor giyim dünyasında sunduğu yenilikçi tasarımlarıyla spor tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri. Özellikle spor ayakkabılardaki konfor ve performans odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Adidas, şimdi de klasik silueti modern bir dokunuşla harmanlayarak Racer TR23 modelini tasarladı. Hem günlük hayatta hem de spor yaparken kullanabileceğiniz ayakkabı, Prime Alışveriş Festivali kapsamında özel indirimlerle sizi bekliyor. İşte detaylar...

Sokak modasının yıldızı! Adidas'ın çok satan ayakkabısı günün fırsat ürünü

Adımlarınıza konfor ve stil kazandıran detaylar her zaman fark yaratır. Spor ayakkabı dünyasında şıklığı ve üstün performansı bir araya getiren Adidas,her yaştan kullanıcıya hitap eden modeller sunuyor. Sportif şıklığı sevenlerin vazgeçilmezi Adidas, şimdi de RACER TR23 modeliyle karşımızda. Modern tasarımı ve rahat yapısıyla dikkat çeken Adidas Racer TR23, her ortamda tarzınıza uyum sağlıyor. Şimdi bu özel modeli, indirimli fiyatla satın alma fırsatınız var. Sizin için incelediğimiz modeli keşfetmeye ne dersiniz?

Adidas Racer TR23 Spor Ayakkabı

Adidas RACER TR23 Spor Ayakkabı

Adidas Racer TR23 Spor Ayakkabı, yumuşak cloudfoam orta tabanı sayesinde her adımda topuktan buruna ultra yumuşak bir deneyim sunarken, esnek kumaş üst yüzeyi ayakların nefes almasına olanak tanıyor. Şık kauçuk dış tabanı, her adımda güvenilir zemin tutuşu sağlar ve kullanıcıya güçlü bir denge hissi veriyor. Üstelik ayakkabının üst yüzeyi, en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan ayakkabı, plastik atıkların azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Konfor, çevre dostu tasarım ve stilin bir araya geldiği model, her adımda fark yaratıyor.

Kullanıcı yorumları

  • "Adidas farkı. Çok rahat ve kaliteli! Kampanya olursa tekrar alırım."

  • "Antrenman için aldım memnunum. Fiyat performansı çok iyi hakkını veriyor."

  • "Çok rahat ve şık. Fileleri çok sağlam duruyor."
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Bu içerik 9 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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