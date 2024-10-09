Fiyatı 2 bin 999 TL'ye düştü! Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü indirimde

Sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak, mutfağınızda keyifle vakit geçirmenizi sağlıyor. Sıcak hava fritözleri, az yağ veya yağsız pişirme özellikleriyle lezzetten ödün vermeden sağlıklı yemekler yapmanıza olanak tanıyan ürünler. Airfryer'lar arasında öne çıkan Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü ise 5 litrelik geniş kapasitesi, 8 pişirme programı ve kolay kullanımıyla fark yaratan bir seçenek sunuyor. Üstelik şu anda Prime Alışveriş Festivali'ne özel %29 indirim fırsatıyla sahip olabileceğiniz model, mutfakta size büyük kolaylık sağlayacak! İşte Fakir Uno Chefry’nin tüm özellikleri...

Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü

Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü, 5 litrelik geniş haznesiyle tek seferde büyük porsiyonlar pişirmenizi sağlayan güçlü bir cihaz. 1750 Watt gücü sayesinde hızlı ve etkili bir pişirme sunarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. 8 farklı pişirme programıyla et, sebze, tavuk gibi pek çok lezzeti az yağ kullanarak veya hiç yağ koymadan sağlıklı bir şekilde hazırlayabilir, dijital ekranı sayesinde pişirme süresi ve ısı ayarlarını kolayca kontrol edebilirsiniz. Donmuş gıdaları hızlıca çözdürebilme fonksiyonu, yemek hazırlık sürecini daha pratik hale getiriyor. Sebze ve meyve kurutma fonksiyonu ile ev yapımı sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak da oldukça kolay. Kompakt tasarımıyla mutfağınızda fazla yer kaplamayan ürün, çıkarılabilir haznesi sayesinde pişirme sonrasında hızlıca temizlenebiliyor ve başarılı sonuçlar sunarak her öğünde fark yaratıyor.

Kullanıcı yorumları

"Aldığımız ilk günden beri annem neredeyse her şeyi bunda pişirmeye başladı. Çok memnun. "Keşke daha önce alsaymışım." diyor hatta zorla teyzeme de aldırdı. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, alabilirsiniz. Hem hızlı kargo hem kaliteli ürün."

"Çok hızlı kargo ve teslimat, uygun fiyat, süper kalite."

Bu içerik 9 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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