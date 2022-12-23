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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı

23.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. Seküler ve muhafazakar iki ailenin, birbirilerine aşık olup, evlenen çocuklarının hikayesinin işlendiği dizi, ilk günden bu yana dikkat çekti. Dizide Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ile dikkat çeken isimler arasında. Doğa'nın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun eşi ise herkesi şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Dizide muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

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Taşçıoğlu; 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.

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1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır.

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Özel hayatıyla da dikkat çeken Sibel Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.

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Murat Kolçak Köstendil, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası.

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