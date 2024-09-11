Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında Giray ve üvey annesinin arasında şaşırtan ilişki ortaya çıktı! Görkem'in bebeği Fatih'ten mi, Ömer'den mi?

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.Bu cuma Show TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 3. sezonundan bir fragman daha yayımlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE (66) NE OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler.

Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

3. SEZONDAN BİR BOMBA FRAGMAN DAHA!

Geçtiğimiz hafta sete çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezon tanıtım filmi merakla bekleniyordu. Dizinin resmi Instagram hesabında 3. sezon 67. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda Alev'in hayatını kaybettiği ve geride bebeğini bıraktığı görüldü.

ÜVEY ANNESİ İLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin 2. fragmanında da yine şaşırtan detaylar yer aldı. Giray ve üvey annesi Heves'in arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı.

Giray, sırf ilişkilerini rahat yaşayabilmek Doğa ile evlenme kararı almış. Fragmanda Giray, Doğa'ya evlenme teklifi ediyor ve 'evet' cevabını alıyor.

Daha sonra Görkem'in bebeğinin Fatih'ten mi yoksa Ömer'den mi olduğu ise merak konusu oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon 2. fragmanı;

KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZONDAN YENİ KARELER