Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak 2023? Kızılcık Şerbeti hangi gün, hangi kanalda?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi merak edildi. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi yakından takip ediliyor. İşte Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya,S ibel Taşçıoğlu Kolçakköstedil ve Settar Tanrıöğren gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haziran ayında sezon finaline girmişti. Show TV'nin sevilen dizisi 15 Eylül Cuma akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti 15 Eylül Cuma günü 30. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜN?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon bu hafta cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Son bölümde Doğa'nın Fatih'in kendisini aldattığını söylemesi, Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası, Doğa'nın doğum yapması gibi konularla sona ermişti.

Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 15 Eylül Cuma akşamı büyük bir ilgiyle izlenen dizi ikinci sezonu için ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)

01:45 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

