Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için geri sayım başladı! Setten ilk fotoğraf geldi

MYNET-Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vuruyordu. Heyecanlı bir bölümle sezon finali yapan dizinin yeni sezon hazırlıkları başladı.

Dizinin son bölümünde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen diziye veda etmişti. Giden isimlerin yerine yeni sezonda kadroya yeni isimler dahil oldu.

YENİ İSİMLER KADRODA

Kızılcık Şerbeti dizisine katılan isimler arasında Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Şebnem Dönmez, Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç yerini aldı.

SETTEN İLK KARE

Yeni bölümleri heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin çekimleri başladı ve setten ilk kare geldi. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya karavan önünde çekildiği karesini 'dükkanı açtık' notu ile paylaştı.

Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni toplarken 'heyecanla bekliyoruz', 'çok özledik', 'fragmanı merak ediyoruz' gibi yorumlar yapıldı.