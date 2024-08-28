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  4. Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için geri sayım başladı! Setten ilk fotoğraf geldi

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için geri sayım başladı! Setten ilk fotoğraf geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 15:18
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Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ı buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. 4 ismin veda ettiği diziye birbirinden iddialı isimler dahil olmuştu. Yeni sezon için geri sayımın başladığı Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğraf geldi.

MYNET-Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vuruyordu. Heyecanlı bir bölümle sezon finali yapan dizinin yeni sezon hazırlıkları başladı.

Dizinin son bölümünde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen diziye veda etmişti. Giden isimlerin yerine yeni sezonda kadroya yeni isimler dahil oldu.

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YENİ İSİMLER KADRODA

Kızılcık Şerbeti dizisine katılan isimler arasında Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Şebnem Dönmez, Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç yerini aldı.

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SETTEN İLK KARE

Yeni bölümleri heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin çekimleri başladı ve setten ilk kare geldi. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya karavan önünde çekildiği karesini 'dükkanı açtık' notu ile paylaştı.

kıvılıcım

Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni toplarken 'heyecanla bekliyoruz', 'çok özledik', 'fragmanı merak ediyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

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Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti
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