Kızılcık tarhanası çorbası tarifi: Kızılcık tarhanası çorbası nasıl yapılır?

Kızılcık tarhanası çorbası tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Yapımı son derece kolay olan ve sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu tarifi çok sevecek özellikle kış aylarında hep yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 6 diş sarımsak

4 kaşık kızılcık tarhanası

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı domates sosu

Biraz tuz

Sıvı yağ