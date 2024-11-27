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Kızılcık tarhanası çorbası tarifi: Kızılcık tarhanası çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
27.11.2024 19:38
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Kızılcık tarhanası çok sevilen ve çok tüketilen bir üründür. Bu yöresel lezzeti siz de kendi mutfağınızda hazırlayıp sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte kızılcık tarhanası çorbası tarifi ve gerekli malzemeler!

Kızılcık tarhanası çorbası tarifi: Kızılcık tarhanası çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 215kal

Kızılcık tarhanası çorbası tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Yapımı son derece kolay olan ve sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu tarifi çok sevecek özellikle kış aylarında hep yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 6 diş sarımsak
  • 4 kaşık kızılcık tarhanası
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı domates sosu
  • Biraz tuz
  • Sıvı yağ

TARİF

  • Sarımsakları rendeleyin.
  • Tencerede sarımsakları yağ ile kavurun.
  • Tarhanayı ekleyip kavurun.
  • Suyu ekleyin.
  • Tuzu da katıp kısık ateşte pişirin.
Anahtar Kelimeler:
çorba Kızılcık tarhanası
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