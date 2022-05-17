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Kızılötesi ritminizi takip edin! Seks için en uygun saat...

17.05.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatınızın herhangi alanında gerçekleşecek olan önemli bir olayın gününü önceden belirleyerek daha kolay geçmesini sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Önemli bir iş toplantısının neden ayın 7'sinde, 20'sinde olduğundan daha kolay hissettirdiğini merak ettiniz mi? Ya da neden bir hafta çok sosyalken ertesi hafta içine kapanıyorsun? Bunların hepsinin mantıklı bir cevabı var: Kızılötesi ritim!

Kızılötesi ritminizi takip edin! Seks için en uygun saat...

Adet gören bir kadınsanız, her şey kızıl ötesi ritminize bağlı olabilir. Bu, adet döngünüzü düzenleyen; ruh halinizi, iştahınızı, egzersiz seçiminizi, üretkenliğinizi, odaklanmanızı ve hatta stres seviyenizi etkileyen 28 günlük bir iç döngüdür.

Bir kadının vücudunda iki gün birbirinin aynı değildir. Ancak programınızı, kızıl ötesi ritminizde bulunduğunuz aşamalara göre belirlerseniz, refahınızı optimize edebilir daha mutlu, daha sağlıklı ve daha sakin bir yaşam sürebilirsiniz.

KADINLARIN BEŞTE BİRİ FARKINDA

Aslında, kadınların sadece beşte biri vücutlarının sinyalleri hakkında güçlü bilgiye sahiptir. Psikolog Ieva Kubiliute, hem erkek hem de kadın bedenlerinin, uyku/uyanıklık döngüsü olarak da bilinen sirkadiyen ritim olarak bilinen dahili bir zaman ölçer tarafından yönetildiğini söylüyor. Sirkadiyen ritm, gece geç saatlerde/sabah erken saatlerde dinlenmiş veya uykulu hissetmemize, sabahın ilerleyen saatlerinde ve gündüz boyunca uyanık ve uyanık hissetmemize yardımcı olan 24 saatlik bir biyolojik saattir.

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Ancak kadınlar için, kızıl ötesi ritim olarak bilinen ikinci bir dahili zaman ölçer vardır. Bir kadın vücudunun stres tepki sistemi, üreme sistemi, bağışıklık sistemi, beyin, metabolizma ve hatta mikrobiyomumuz dahil birçok sisteminin kızıl ötesi ritme bağlı olduğunu söylüyor. Psikolog Kubiliute, çoğu insanın kızıl ötesi sistemi bilmediğini doktorların genellikle kadınların yaşadığı semptomların psikolojik olduğunu varsaydığına yorumluyor.

KIZILÖTESİ RİTİM NASIL TAKİP EDİLİR?

Kızılötesi ritmin bir kadını her ay nasıl etkilediğini anlamak için adet döngüsünün belirli aşamalarına bakmak gerekir. Döngünüzün ilk günü dönemin kendisidir; yani regl başladığın an. Bu bittiğinde, yaklaşık bir hafta boyunca foliküler faza girersiniz ve bu noktada yumurtlamaya ulaşırsınız. Sıradaki, bir sonraki adetinizin başlamasından yaklaşık iki hafta önce devam eden ve döngü yeniden başlayan luteal fazdır.

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Adet döngüsünün, değişen hormon seviyeleri tarafından oluşturulan dört ana aşaması vardır:

  • Adet dönemi: gün 1-5
  • Foliküler faz: 6-14 gün
  • Yumurtlama evresi: 15-17. günler
  • Luteal faz: 18–28 günler

Hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için döngünüz etrafında belirli olayları planlayabilirsiniz…

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SESK İÇİN EN İYİ ZAMAN HANGİSİ?

İster sadece zevk için olsun ister bir aile kurma umutlarınız olsun, çarşaflar arasında kıpır kıpır olmak en iyi kızıl ötesi döngünün yarısında, yumurtlama evresinde yapılır. Aslında, bu aslında kadınların “en çekici” olduğu zamandır. Yumurtlama, kadınların psikolojisini, davranışını ve fizyolojisini etkiler.


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