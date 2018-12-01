MAGAZİN

Kızım 11. son bölüm izle! Öykü Demir'in sakladığı sırrı öğrendi! Kızım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 01.12.2018 01:38 | Son Güncelleme

Kızım dizisi 30 Kasım Cuma akşamı 11. son bölümüyle ekrana geldi. TV8'in sevilen dizisi Kızım'ın son bölümünde, Asu'nun yıllardır görmediği kızı Öykü'yü almak istemesi ve annesi olduğunu açıklaması Demir'i çıldırttı. Demir sinir krizi geçirdi. Demir ve Öykü, Asu'nun babasının yazdığı mektubu okudular ve büyük bir gerçeği öğrendiler. Kızım son bölümde Öykü, Demir'in hastalığını bildiğini ve ilaçlarını aldığını anladı. Peki Kızım 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar.

Kızım 11. son bölüm izle! Öykü Demir'in sakladığı sırrı öğrendi! Kızım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.

Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır?

Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet! Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet!
İstanbullu Gelin'de Faruk'u yıkan haber!İstanbullu Gelin'de Faruk'u yıkan haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kızım 12. yeni bölüm fragmanı kızım fragman kızım 11. son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Selahattin Demirtaş'tan mahkeme kararı sonrası ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'tan mahkeme kararı sonrası ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahin Tepesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tuna'dan Melek'e şok teklif!

Şahin Tepesi'nde Tuna'dan Melek'e şok teklif!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın torunu Zeyno öldü mü? Arka Sokaklar 497. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'yı kahreden acı haber!

Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet! Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet!

İstanbullu Gelin'de Faruk'un kardeşi Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk'u yıkan haber!

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yumruk yumruğa kavga ediyor! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de yumruk yumruğa kavga!

Diriliş Ertuğrul'da tutsak alınan Gündüz Alp nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Alp şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.