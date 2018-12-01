Kızım 11. son bölüm izle! Öykü Demir'in sakladığı sırrı öğrendi! Kızım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.

Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır?

Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?



