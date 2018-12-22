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Kızım 14. son bölümde Demir ve Candan'a büyük şok! Öykü'nün babası kim?

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 22.12.2018 00:21 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Kızım 14. son bölümüyle ekrana geldi. Kızım son bölümde Demir, Cemal'in kapısına dayanarak Öykü'den uzak durmasını istedi. Cemal'in sözleri üzerine ise Demir çılgına döndü ve yumruk attı. Ancak Cemal'in 'Gerçek babası ya sen değilsen?' sözüyle büyük şüpheye düşen Demir, Öykü'nün saçını alarak DNA testi yaptırdı. Candan ise Uğur ve Demir hakkındaki gerçeği öğrendi. Finalde ise DNA testi sonucunu alan Demir büyük şok yaşadı. Peki Kızım'da Öykü'nün gerçek babası kim?

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerde oynadığı Kızım dizisi 21 Aralık Cuma akşamı 14. son bölümüyle TV8'de yayınlandı.

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Kızım son bölümde, Demir Öykü ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçti.

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KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asu ve Cemal, Öykü'yü Demir'den koparabilmek için yaptığı plan işlemeye devam etti. Cemal'in Öykü'ye 'Demir senin gerçek baban değil' dediğini öğrenen Demir, Cemal'in kapısına dayandı ve kızından uzak durmasını istedi. Ancak Cemal'in "Gerçeklerden bu kadar mı korkuyorsun? Ya ben gerçekleri anlatıyorsam" sözleri üzerine çıldırıp ona yumruk attı. Demir, babalık testi için Öykü'nün saçını alacağını Uğur'a söyledi. Konuşmaları duyan Öykü ise babasının bulmaması için saçlarını etraftan toplamaya çalıştı.

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Diğer yandan Candan ise Demir'in kendisinden neden uzaklaştığını anlayamadı. Demir'le konuşmaya çalışan Candan çare bulamadı. Uğur'un annesinin evine giden Candan, Uğur'un fotoğrafını görmesiyle büyük şok yaşadı. Kendisini dolandırmaya ve evini soymaya çalışan kişinin Demir'in en yakın dostu olduğunu anlayan Candan, Cemal'le Demir arasındaki ilişkiyi de öğrendi. Cemal'in evine giden Candan, Demir hakkındaki gerçekleri açıklamasını istedi. Finalde ise Demir, babalık testinin sonucunu aldı. Peki Kızım'da Demir Öykü'nün gerçek babası mı çıkacak? İşte bu soru Kızım'ın 15. yeni bölümünde yanıt bulacak.

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