Kızım 3. son bölüm izle tv8! (Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kızım 3. son bölümü ile 5 Ekim Cuma günü tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Kızım son bölümde Demir, Uğur'la birlikte soymayı planladıkları Candan'ın evine yerleşir. Uğur, Demir'in verdiği tablonun sahte olduğunu öğrenmesi ile soluğu Candan'ın evinde alır. Uğur ile Demir arasında tartışma devam ederken Candan çıkagelir. Durum Demir açısında hiç iyi görünmemektedir. Demir ne yapacak, durumu nasıl izah edecek merak ediliyor. Kızım 3. son bölüm izleme linki ve özel sahneler haberimizde. Peki Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', 3. bölümüyle ekranlara geldi. Kaza sonrası Candan, Demir ve Öykü’nün onun evine dönmeleri için ısrar eder ama Demir’in hastane çıkışı başka planları vardır. Uğur tabloları almak için Demir’e yeni bir fikirle gelir. Demir bu riskli fikri kabul edip etmemek konusunda kararsız kalır. Bu sırada Öykü’nün hastane korkusu beklenmedik bir sonuç doğurur.
Öykü; “Ölmeyeceksin değil mi?” ???? #Kızım pic.twitter.com/gkCK5cXP9Z— Kızım (@kizimdizisi) 5 Ekim 2018
Küçük kız büyük sırını kimseye anlatmazken, kendisinde oluşmaya başlayan değişiklikleri de herkesten saklamaya çalışır.
KIZIM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
Candan ise, Öykü ve gerçek yüzünü bilmediği Demir’in varlığına iyice alışmıştır.
Öykü ile Demir Candan'a çorba yapıyor ???????? pic.twitter.com/5JxtpaLrEG— Kızım (@kizimdizisi) 5 Ekim 2018
KIZIM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI
Öykü (Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.
Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.
Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.
OYUNCULAR
Demir Göktürk / Buğra Gülsoy
Candan Hoşgör / Leyla Lydia Tuğutlu
Öykü Tekin / Beren Gökyıldız
Cemal Eröz / Serhat Teoman
Uğur Adıgüzel / Tugay Mercan
Sevgi Günay / Sinem Ünsal
Müfide Adıgüzel / Suna Selen
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