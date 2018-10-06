Kızım 3. son bölüm izle tv8! (Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kızım 3. son bölümü ile 5 Ekim Cuma günü tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Kızım son bölümde Demir, Uğur'la birlikte soymayı planladıkları Candan'ın evine yerleşir. Uğur, Demir'in verdiği tablonun sahte olduğunu öğrenmesi ile soluğu Candan'ın evinde alır. Uğur ile Demir arasında tartışma devam ederken Candan çıkagelir. Durum Demir açısında hiç iyi görünmemektedir. Demir ne yapacak, durumu nasıl izah edecek merak ediliyor. Kızım 3. son bölüm izleme linki ve özel sahneler haberimizde. Peki Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIM 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', 3. bölümüyle ekranlara geldi. Kaza sonrası Candan, Demir ve Öykü’nün onun evine dönmeleri için ısrar eder ama Demir’in hastane çıkışı başka planları vardır. Uğur tabloları almak için Demir’e yeni bir fikirle gelir. Demir bu riskli fikri kabul edip etmemek konusunda kararsız kalır. Bu sırada Öykü’nün hastane korkusu beklenmedik bir sonuç doğurur.