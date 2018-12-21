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Kızım'da Demir Öykü'yle ilgili gerçeği öğrenecek mi? Kızım 14. yeni bölüm fragmanı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 21.12.2018 00:07 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Kızım'ın 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım yeni bölümde Cemal'in sözleri üzerine şüpheye düşen Demir, Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırıyor. Asu ve Cemal'in Öykü'yü almak için yaptığı plan işliyor. Demir'in kendisinden uzaklaştığını anlayan Candan ise, Cemal'e giderek Demir'le ilgili gerçekleri anlatmasını istiyor.

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın rol aldığı Kızım dizisi 14. yeni bölümüyle 21 Aralık Cuma akşamı TV8'de olacak. Kızım yeni bölüm fragmanında, Demir Cemal'in yanına giderek Öykü'den uzak durmasını ve kafasını karıştırmamasını istiyor. Cemal'in Öykü hakkında söyledikleri ise Demir'i şüpheye düşürüyor ve DNA testi için harekete geçiyor.

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emal Öykü'ye Demir'in gerçek babası olmadığını söyledi. Cemal'in söyledikleriyle yıkılan Öykü'nün hastalığının belirtileri artmaya başladı. Öykü okuldaki tiyatro oyunu sırasında sahnede bayıldı ve uyanmadı. Öykü hastaneye kaldırılırken, Demir ve Candan ise adeta yıkıldı. Finalde ise Demir, DNA testinin gerçek olmadığını öğrendi.

Öykü'nün, okul piyesinde bir türlü uyanmaması onu izlemeye gelen Demir ve Candan'ı telaşlandırdı. Sahnede bayılan Öykü hastaneye kaldırılırken, hastalığının ilerlemesi ise babası Demir'i yıktı.

Asu ise babasının Öykü'ye bıraktığı mirası alabilmek için yıllardır görmediği kızının velayetini aldı. Öykü ise mutsuz bir şekilde Asu ve Cemal'le yaşamaya başladı. Ancak Cemal Öykü'ye Demir'in gerçek babası olmadığını söyledi. Öykü yaşadığı mutlu günlerin ardından yeniden büyük üzüntü yaşadı. Finalde ise Demir, Öykü'yü ilk aldığı sırada mahkemeye verilen DNA testinin gerçek olmadığını öğrendi. Demir, Öykü'nün gerçekten babası olup olmadığını nasıl öğrenecek?

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