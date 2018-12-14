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Kızım'da Öykü'nün gerçek babası kim? Kızım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 14.12.2018 01:08 | Son Güncelleme

Kızım dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'in sevilen dizisi Kızım'ın yeni bölümünde, Asu Öykü'ye 'Seni isteyerek bırakmadım' diyerek yalan söylüyor. Öykü’yle konuşan Cemal, “Demir senin gerçek baban değil” sözleriyle Öykü’yü yıkıyor. Demir ise Öykü'nün velayetini aldığı sırada mahkemeye verilen DNA testinin sahte olduğunu öğreniyor. Peki Kızım'da Öykü'nün gerçek babası Demir mi Cemal mi? İşte Kızım 13. yeni bölüm fragmanı.

Kızım'ın yeni bölüm 3. fragmanında şok bir gelişme yaşanıyor. Öykü’yle konuşan Cemal, “Demir senin gerçek baban değil” sözleriyle Öykü’yü yıkıyor. Kızını almak için yalan söyleyen Asu, Öykü'yü kendine inandırabilecek mi? Demir ise mahkemeye verilen DNA testinin sahte olduğunu öğrenince şüpheye düşüyor.

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KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.

Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır? Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?

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Anahtar Kelimeler:
kızım dizisi TV8

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