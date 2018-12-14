Kızım'da Öykü'nün gerçek babası kim? Kızım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kızım'ın yeni bölüm 3. fragmanında şok bir gelişme yaşanıyor. Öykü’yle konuşan Cemal, “Demir senin gerçek baban değil” sözleriyle Öykü’yü yıkıyor. Kızını almak için yalan söyleyen Asu, Öykü'yü kendine inandırabilecek mi? Demir ise mahkemeye verilen DNA testinin sahte olduğunu öğrenince şüpheye düşüyor.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.

Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır? Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?