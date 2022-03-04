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Kızına flört bulabilmek için reklam panolarına ilan verdi! "Kızımla çık"

04.03.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beth Davis kızının flörtlerinde başarıya erişmesini gerçekten çok istiyordu. O kadar çok istiyordu ki kızının profilini Times Meydanı’nda bir reklam panosuna asmak için bir flört uygulamasının yetkilileriyle işbirliği yapıp tüm dünyaya Molly'nin aşkı aradığını söyledi.

Kızına flört bulabilmek için reklam panolarına ilan verdi! "Kızımla çık"

Bostonlı anne kızına uygun birini bulabilmek ilginç bir yönteme başvurdu. Kızının flört uygulamasındaki profilini Times Meydanı’nda bir reklam panosuna asmak için bir flört uygulamasının yetkilileriyle işbirliği yapıp resmen ilan verdi. Panoda 30 yaşındaki Molly'nin fotoğrafı vardı ve uygulamadaki profiline yönlendiren bir bağlantı yazılıydı. Aynı zamanda "Kızımla çık" yazıyordu. Hemen altında da Beth Davis'i gösteren daha küçük bir fotoğraf vardı ve kendisinin Molly’nin annesi olduğu yazılıydı.

Aslında hikayenin arka planı bundan daha fazlasıydı. 61 yaşındaki anne, kızının aşkı bulabilmesi için sıkı önlemler aldığını, çünkü yardımı olmadan onu bulduğunu görecek kadar uzun süre buralarda olmayabileceğini söyledi. Beth Davis’e, 2020'de metastatik meme kanseri teşhisi konmuştu ve kemiklerine de yayılmıştı.

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"BİRAZ ACELEM VAR"

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Metastatik meme kanseri teşhisi konulduktan sonra durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini dile getiren 61 yaşındaki anne,"Kızımı harika bir adamla mutluyken görmek için biraz daha acelem var." dedi. Annenin sağlık durumunu öğrenen ve kızının mutluluğunu görmek için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini dile getiren Flört uygulamasının kurucusu Tina Wilson,"Hala kızına olan sevgi ve ilgiye odaklanmış durumda ve bu yüzden bu aramayı hızlandırmasına ve harika birini bulmasına yardımcı olmak istedim." dedi.

"BU ÇILGINLIK"

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Annesinin doğru eş adayı bulması için kendisini anlatan bir ilan vermesini delilik olarak yorumlayan Molly Davis, Times Meydanı'nda fotoğrafını gördüğünde şaşırdığını dile getirdi. Molly Davis, "Doğru kişinin alışılmışın dışında bu şeyden ürküp vazgeçmeyecek kadar kendinden emin olduğunu umuyorum." dedi.

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