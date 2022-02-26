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Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kaydettiği videoları OnlyFans hesabında yayınladı! “Zengin olmak istedi"

26.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Kayleigh.brogan’ isimli bir TikTok kullanıcısı paylaştığı gönderisiyle şaşkın yaratmayı başardı. Sosyal medyanın gündemine oturan videoda genç kadın, sevgilisinin cinsel ilişki sırasında çektikleri görüntüleri zengin olmak için OnlyFans hesabından paylaştığını söyledi.

‘Kayleigh.brogan’ isimli bir TikTok kullanıcısı sosyal medyanın gündemine oturan bir gönderi yayınladı. 25 milyon izlemeye ulaşan video kısa sürede popüler oldu. Kadın paylaştığı videoda erkek arkadaşıyla ayrılmasının nedenini açıkladı.

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Erkek arkadaşının zengin olmak için cinsellik sahnelerini kameraya alarak OnlyFans hesabından yayınladığını dile getiren kadın sevgilisini terk ettiğini söyledi. İkili arasındaki yazışmaları paylaşan kadın gönderisine, “Zengin olamadı üstelik terk edildi” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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