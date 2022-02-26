Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kaydettiği videoları OnlyFans hesabında yayınladı! “Zengin olmak istedi"

‘Kayleigh.brogan’ isimli bir TikTok kullanıcısı sosyal medyanın gündemine oturan bir gönderi yayınladı. 25 milyon izlemeye ulaşan video kısa sürede popüler oldu. Kadın paylaştığı videoda erkek arkadaşıyla ayrılmasının nedenini açıkladı.

MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Erkek arkadaşının zengin olmak için cinsellik sahnelerini kameraya alarak OnlyFans hesabından yayınladığını dile getiren kadın sevgilisini terk ettiğini söyledi. İkili arasındaki yazışmaları paylaşan kadın gönderisine, “Zengin olamadı üstelik terk edildi” notunu ekledi.



