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Kızına yaptığı unicorn temalı pasta öyle bir şeye benzetildi ki...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bir anne, kızının 14. doğum günü için 'Tek boynuzlu at (unicorn)' pastası yapmak istedi. Ama ortaya çıkan pasta tam olarak hayaller ve hayatlar dedirtti.

Kızına yaptığı unicorn temalı pasta öyle bir şeye benzetildi ki...

İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Danielle Adams adlı bir anne, 14 yaşına girecek olan kızı için 'Tek boynuzlu at (unicorn)' pastası yapmak istedi. Ama ortaya çıkan görüntü hiç de istenilen şekilde olmadı. Çeşitli şeylere benzetilen pasta Danielle'nın arkadaşlarını ve kızını gülme krizine sokarken anne Danielle ise fazlaca utandı.

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39 yaşındaki bir anne kızına seks oyuncağını andıran tek boynuzlu at temalı doğum günü pastası yapınca ortaya komik ve utanç verici görüntüler çıktı.

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Essex'li 39 yaşındaki Danielle Adams, kızı Olivia için unicorn temalı bir pasta hazırlamaya karar verdi. Bu pastayı yapmak için beş saat harcayan anne, ortaya çıkan görüntünün ardından hem utandı hem eğlendi.

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Danielle'nin kızı için yaptığı pasta resmen tek boynuzlu attan ziyade bir seks oyuncağına benzetildi. Olivia'nın doğum günü partisinde arkadaşları pastanın 'seks oyuncağı'na benzediğini söyleyerek uzun süre alay ettiler.

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Anne Danielle ise, “Kaba göründüğünü düşünmedim ve doğum gününe gelen arkadaşlarımın yorumlarına inanamadım" diyerek duygularını ifade etti.

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