Kızını gözleri ve teni için sattı! Anneye ömür boyu hapis! Bakın kaç dolar almış...

Güney Afrikalı Kelly Smith erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve arkadaşları Steveno van Rhyn, Joshlin Smith adlı kızın Western Cape'deki küçük bir kasabada kaybolmasının ardından onu kaçırmak ve ticaretini yapmaktan suçlu bulundu. Anne, 6 yaşındaki kızını sattığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

GÖZLERİ VE TENİ İÇİN SATMIŞ

Yargılandığı davada bir tanık Kelly Smith'in kendisine kızını bir sangoma ya da geleneksel şifacıya 1100 dolar karşılığında sattığını ve kızın “gözleri ve teni” için istendiğini söylediğini belirtti.

Küçük çocuk hala bulunamazken yüksek mahkeme yargıcı Nathan Erasmus “Verilebilecek en ağır cezadan daha az bir cezayı hak eden ve kurtarıcı bulabileceğim hiçbir şey yok” dedi.

İLK ZAMANLAR SEMPATİ TOPLAMIŞTI

Smith , Joshlin'in kaybolmasının ilk günlerinde Güney Afrika'da sempati toplamıştı ve komşular, çocuğun yaşadığı kulübelerin ve küçük evlerin bulunduğu yerleşim yerinin yakınındaki kum tepeciklerinde arama yapan polise yardım etmek için bir araya gelmişti. Smith, Joshlin'i kaybolduğu gün Appollis'e bıraktığını ve bir daha da görmediğini iddia etmişti. (Reuters)