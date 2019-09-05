Kızının aldığı güle yakından bakınca gözlerine inanamadı!

Doğanın güzelliği her zaman basittir, ancak bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmez. Büyüleyici doğa harikasını görebilecek ve yakalayabilecek kadar şanslı olan Teksaslı bir aile, bir gülün içinde uyuyakalmış küçük bir kertenkelenin o anlarını paylaştı. Bu sevimli fotoğraflar kesinlikle görülmeye değer...

Şanslı bir Teksaslı aile tesadüf eseri bir Disney filmine benzeyen bu mucizevi uyuyan bebek kertenkeleye rastladı! Çiftin kızı annesine bir gül getirdi. Kadın daha yakından bakmak için yaklaştığında, çiçeğin içinde rahatça uyuyan küçük bir kertenkele keşfetti ve hemen bu inanılmaz görüntüyü ölümsüzleştirdi.

Cmycherrytree'nin çektiği fotoğraflar önce imgur kullanıcılarının kalbini kazandı, sonra da internetin her tarafına yayıldı ve insanların kalbini ısıttı.

Bonus: Tatlılıkları ile sizi hipnotize edecek diğer sevimli hayvanlar!

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