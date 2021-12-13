Kızının kimliğiyle herkesi kandırdı! 20 yaşındaki erkekleri bile inandırmayı başardı

48 yaşındaki Laura Oglesby, iki yıldan fazla bir süre boyunca kızı Lauren Hays gibi davrandı. The New York Times’ın haberine göre sahte kimliğiyle ilk olarak 2016 yılında Hays adında bir sosyal güvenlik kartı başvurusunda bulunan ve kısa sürede onay alarak yeni belgelerine kavuşan Oglesby, 22 yaşında olduğunu söyleyerek herkesi inandırmayı başardı. 2016 yılında 43 yaşında olan kadın, ardından ehliyet başvurusu için kızının kimlik bilgilerini kullandığını itiraf etti.

“AMACIM MADDİ YARDIM ALMAKTI”

Oglesby, federal öğrencilere sağlanan 9 bin 400 dolar krediden faydalandı. Ardından bir öğrenci fonu olan Pell Grants için 5 bin 920 dolar, üniversitenin kitapçısından satın alınan kitaplar için 337 dolar ve finans masrafları için 1863 dolar aldığı belirlendi. Oglesby kızının kimliğini çalmasının asıl amacını ise maddi destek sağlamak ve yeniden üniversite okuyabilmek olarak açıkladı. Birçok sahtecilik suçu işleyen 48 yaşındaki kadının, 5 yıla kadar federal hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Savunma anlaşmasının şartlarına göre, Oglesby ayrıca Missouri'deki Southwest Baptist Üniversitesi'ne ve kızı Lauren Ashleigh Hays'a 17 bin 521 dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.



