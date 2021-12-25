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Kızıyla fotoğrafını paylaştı! Vedat Milor'u kızdıran yorum

25.12.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü gurme Vedat Milor, kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündem oluyor. Son olarak kızı Ceylan Handan ile baba-kız pozunu paylan Milor, bir takipçisinin mesajına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Kızıyla fotoğrafını paylaştı! Vedat Milor'u kızdıran yorum

Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde olan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan yeni paylaşım geldi.

Kızı Ceylan Handan ile objektif karşısına geçen Milor, baba-kız pozuna yapılan bir yoruma sinirlendi.

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66 yaşındaki ünlü gurme, bir sosyal medya kullanıcısının, "Yemeklerin tadına bakmaktan başka ne işe yararsın merak ettim. Bana göre boş bir adamsın." mesajına "Bağlamdan kopuk bu garip öfkenin genellikle önümüzdeki kadehlerden kaynaklandığını düşünmüşümdür." yanıtını verdi.

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"SAMİMİYETİMİ KORUYACAĞIM"

Ünlü isim, daha sonra kendisine yönelik eleştirilere rağmen samimiyetini koruyacağın ifade ederek, "İsteseniz de istemeseniz de; evde, restoranda ve dost meclislerinde nasılsak, kamera önünde de aynı olmaya devam edeceğiz." dedi.

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