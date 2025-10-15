Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kızlarını 27 yıl boyunca odaya hapsettiler! Ölümüne günler kala korkunç halde bulundu

Polonyalı bir kadın, yaklaşık otuz yıl boyunca anne ve babası tarafından küçük bir odaya kilitlendiği iddiasıyla şok edici bir durumda bulundu. Şu anda 42 yaşında olan Mirella, 1998 yılında kamuoyundan kaybolduğunda henüz 15 yaşındaydı.

Kızlarını 27 yıl boyunca odaya hapsettiler! Ölümüne günler kala korkunç halde bulundu

Olayın ayrıntılarına göre Mirella, 1998 yılında 15 yaşındayken ortadan kayboldu. O zaman, ailesi komşulara kızlarının kaybolduğunu söylemişti. Yıllar boyunca komşular yalnızca yaşlı çiftin evde yaşadığını düşünüyordu.

ÖLÜMÜNE BİRKAÇ GÜN KALA BULUNDU

2025 yılının Temmuz ayında, evde yaşanan sesler üzerine komşuların ihbarıyla polis müdahale etti. Kapıyı açtıklarında, Mirella kapalı bir odada ağır bakımsızlık, bacaklarında ciddi yaralanmalar, enfeksiyon belirtileri ve kritik halde bulundu. Doktorlar, enfeksiyon ve uzun süreli bakım eksikliği nedeniyle ölümüne sadece birkaç gün kaldığını tespit etti.

İKİ AY TEDAVİ GÖRDÜ

Mirella, kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık iki ay boyunca tedavi gördü. Tedavisi sürerken, halk arasında ona destek olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kızlarını 27 yıl boyunca odaya hapsettiler! Ölümüne günler kala korkunç halde bulundu 1

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Ancak şu an için Mirella’nın ebeveynlerine karşı kesin bir yargı kararı verilmiş değil. Sosyal yardım kurumları ve adli makamlar durumu değerlendirmeye devam ediyor.

Mirella’nın ifadesine göre, yıllar boyunca ne kuaföre, ne doktora, ne diş hekimine ne de dışarıya çıkabilmişti. Ayrıca kimlik kartı bile yoktu ve doğrudan sosyal hayattan kopuk bir yaşam sürüyordu.

Kızlarını 27 yıl boyunca odaya hapsettiler! Ölümüne günler kala korkunç halde bulundu 2

DIŞ DÜNYAYLA BAĞI KOPARILDI

Mirella'nın kabusu henüz ergenlik çağındayken başladı. İddiaya göre ailesi onu evlerindeki küçük bir odaya kapatıp dış dünyayla tamamen bağlarını koparmıştı.

Kızlarını 27 yıl boyunca odaya hapsettiler! Ölümüne günler kala korkunç halde bulundu 3

Komşular, 27 yıl boyunca çiftin kızlarının kayıp olduğuna dair hikayesine inandı. Polis ve sağlık ekipleri ikinci kattaki daireye girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar.

Görgü tanıkları Mirella'nın son derece ihmal edilmiş göründüğünü ve bacaklarının nekrotik göründüğünü söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya onu konuşuyor! Kızı da kendisi de ayrı ayrı odalarda...Sosyal medya onu konuşuyor! Kızı da kendisi de ayrı ayrı odalarda...
Okul birincisiydi telefona bağımlı hale geldi! 3 yıldır evden çıkmıyor: Duş almıyor, tırnaklarını kesmiyorOkul birincisiydi telefona bağımlı hale geldi! 3 yıldır evden çıkmıyor: Duş almıyor, tırnaklarını kesmiyor

Anahtar Kelimeler:
Polonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.