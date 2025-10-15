Kızlarını 27 yıl boyunca odaya hapsettiler! Ölümüne günler kala korkunç halde bulundu

Olayın ayrıntılarına göre Mirella, 1998 yılında 15 yaşındayken ortadan kayboldu. O zaman, ailesi komşulara kızlarının kaybolduğunu söylemişti. Yıllar boyunca komşular yalnızca yaşlı çiftin evde yaşadığını düşünüyordu.

ÖLÜMÜNE BİRKAÇ GÜN KALA BULUNDU

2025 yılının Temmuz ayında, evde yaşanan sesler üzerine komşuların ihbarıyla polis müdahale etti. Kapıyı açtıklarında, Mirella kapalı bir odada ağır bakımsızlık, bacaklarında ciddi yaralanmalar, enfeksiyon belirtileri ve kritik halde bulundu. Doktorlar, enfeksiyon ve uzun süreli bakım eksikliği nedeniyle ölümüne sadece birkaç gün kaldığını tespit etti.

İKİ AY TEDAVİ GÖRDÜ

Mirella, kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık iki ay boyunca tedavi gördü. Tedavisi sürerken, halk arasında ona destek olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Ancak şu an için Mirella’nın ebeveynlerine karşı kesin bir yargı kararı verilmiş değil. Sosyal yardım kurumları ve adli makamlar durumu değerlendirmeye devam ediyor.

Mirella’nın ifadesine göre, yıllar boyunca ne kuaföre, ne doktora, ne diş hekimine ne de dışarıya çıkabilmişti. Ayrıca kimlik kartı bile yoktu ve doğrudan sosyal hayattan kopuk bir yaşam sürüyordu.

DIŞ DÜNYAYLA BAĞI KOPARILDI

Mirella'nın kabusu henüz ergenlik çağındayken başladı. İddiaya göre ailesi onu evlerindeki küçük bir odaya kapatıp dış dünyayla tamamen bağlarını koparmıştı.

Komşular, 27 yıl boyunca çiftin kızlarının kayıp olduğuna dair hikayesine inandı. Polis ve sağlık ekipleri ikinci kattaki daireye girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar.

Görgü tanıkları Mirella'nın son derece ihmal edilmiş göründüğünü ve bacaklarının nekrotik göründüğünü söyledi.