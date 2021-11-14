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Kızlarıyla Dubai'ye giden Havva Öztel bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

14.11.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki ile Dubai'ye giden Havva Öztel iddialı pozlarıyla kızlarının önüne geçti. Pembe plaj tarzıyla pozlar veren Öztel resmen kızlarının önüne geçti.

Kızlarıyla Dubai'ye giden Havva Öztel bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bir süredir Türkiye'de olmayan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki ile Dubai'ye giden Havva Öztel iddialı tarzını bir kez daha ortaya koydu. Sık sık dekolteli pozlarını paylaşan anne Öztel yine sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla yine gündemdeAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla yine gündemde

Dubai'de gündüz plajda kızlarıyla vakit geçiren Havva Öztel pembe plaj tarzıyla iddiasını ortaya koydu. Üst üste pozlarını paylaşan Havva Öztel kızlarının önüne geçti. Aleyna Tilki'nin annesinin verdiği bikinili pozlara yorum yağdı.

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Öztel'e takipçileri "Kızlarının önüne geçtin", "2 kızından güzelsin", "Yakıyorsun" tarzında yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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