KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın futbol oynarken düştüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı! “Yine düşeyim, yine kalkayım”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadığı anlarda talihsiz bir kaza yaşadı. Gelen topa kafa atmak isterken dengesini kaybeden Tatar bir anda kale diğerinin yanına düştü.

TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre içerisinde görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra “Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!” açıklamasını yaptı. Öte yandan Tatar maç esnasında gol attığı videoyu paylaşmayı ihmal etmedi.