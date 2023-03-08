Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın futbol oynarken düştüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı! “Yine düşeyim, yine kalkayım”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın futbol oynarken düştüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı! “Yine düşeyim, yine kalkayım”

08.03.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düştüğü anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Topa kafa atmak isterken dengesini kaybederek yere düşen Cumhurbaşkanı Tatar videonun sosyal medyada yayılmasından sonra “Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadığı anlarda talihsiz bir kaza yaşadı. Gelen topa kafa atmak isterken dengesini kaybeden Tatar bir anda kale diğerinin yanına düştü.

TEPKİ GÖSTERDİ

2

Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre içerisinde görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra “Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!” açıklamasını yaptı. Öte yandan Tatar maç esnasında gol attığı videoyu paylaşmayı ihmal etmedi.

Adaylığı dünyada böyle yorumlandı! “Muhalefet birleşmeyi başardı” Adaylığı dünyada böyle yorumlandı! “Muhalefet birleşmeyi başardı”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merdivenlerden iniyordu! Patlama saniye saniye kamerada: 5 yaralıMerdivenlerden iniyordu! Patlama saniye saniye kamerada: 5 yaralı
Deprem sonrasında bu hale geldi! Görenler gözlerine inanamadıDeprem sonrasında bu hale geldi! Görenler gözlerine inanamadı
İran'ın 6 eyaletinde daha görüldü! Kız öğrenciler toplu olarak zehirleniyor…İran'ın 6 eyaletinde daha görüldü! Kız öğrenciler toplu olarak zehirleniyor…
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisinin kocasına yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Sevgilisinin kocasına yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Ruh çağırma tahtasıyla oynayan 28 öğrenci hastanelik oldu

Ruh çağırma tahtasıyla oynayan 28 öğrenci hastanelik oldu

İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...

İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...

Bikini altı küçük geldi! Paylaşımı gündem oldu: “Yeterliyim”

Bikini altı küçük geldi! Paylaşımı gündem oldu: “Yeterliyim”

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.