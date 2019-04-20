Mynet Trend

KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 20.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'ya bağlı Taşkent Köyü yakınında bulunan ormanlık arazide dün 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu

KKTC medyasının 'vahşet' manşetiyle verdiği cinayet, ülkede şok etkisi yarattı. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, hiç bir kimlik belgesine rastlanmadı. Polis, kimlik tespiti için bölgede bulunan bir üniversitede okuyan yabancı öğrencilerden yardım istedi, ancak bir sonuç alınamadı. Polisin ilk incelemelerine göre gencin dövülerek ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

kktcde-soke-eden-cinayet-darp-edilip-boguldu_4194_dhaphoto2

(DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Müdürün tacizini ortaya çıkardığı için yakılarak öldürüldü!Müdürün tacizini ortaya çıkardığı için yakılarak öldürüldü!
Küçük kız çocukları 'katliam planı' nedeniyle gözaltında!Küçük kız çocukları 'katliam planı' nedeniyle gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzey kıbrıs cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusrat Jahan Rafi: Uğradığı cinsel tacizi bildirdiği için yakılarak öldürülen kadın

Müdürün tacizini ortaya çıkardığı için yakılarak öldürüldü!

ABD: 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında!

Küçük kız çocukları 'katliam planı' nedeniyle gözaltında!

Venezuela tarihin en büyük eylemi: Guaido, muhalifleri 1 Mayıs’ta sokağa çağırdı

Venezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta sokağa çıkma çağrısı

ABD'yi karıştıracak araştırma sonuçları: Dindarlık oranı düşüyor

Araştırma sonucu herkesi şoke etti: İnsanlar gittikçe dini...

3 çocuk sahibi baba fenomen oldu!

3 çocuk sahibi baba bu pozu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Bradley Welsh öldürüldü

Bradley Welsh öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.