KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu

KKTC medyasının 'vahşet' manşetiyle verdiği cinayet, ülkede şok etkisi yarattı. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, hiç bir kimlik belgesine rastlanmadı. Polis, kimlik tespiti için bölgede bulunan bir üniversitede okuyan yabancı öğrencilerden yardım istedi, ancak bir sonuç alınamadı. Polisin ilk incelemelerine göre gencin dövülerek ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
(DHA)
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