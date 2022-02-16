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Klasik araç tutkunları Key Museum’a akın etti! Batman filminde kullanılan arabanın benzerine yoğun ilgi gösterildi

16.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesindeki "Türkiye’nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi" olarak nitelendirilen Key Museum, dünya otomobil tarihine ışık tutan motorlu araçlara ev sahipliği yapıyor.

Klasik araç tutkunları Key Museum’a akın etti! Batman filminde kullanılan arabanın benzerine yoğun ilgi gösterildi

Otomobil tutkunu Murat ve Selim Özgörkey kardeşler tarafından 2015'te kurulan müzenin ana koleksiyonunu, 79 otomobil ve 40 motosiklet oluşturuyor. Müze, rengarenk dekoru ve damalı zeminiyle 7 bin metrekarelik alanda, 4 ayrı salonda klasik otomobil meraklısı ziyaretçilerini ağırlıyor.

1900'lü yılların başından 60'lı yıllara kadar toplanan orijinal ekipmanlar ile oluşturulmuş bir benzin istasyonunun da yer aldığı müzede ziyaretçileri, 1885 yılında Karl Benz tarafından üretilen ve tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen "Benz Patent-Motorwagen" karşılıyor. BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Ford ve Porsche markalarının ilk modelleri de müzedeki koleksiyonun en göz alıcı parçaları olarak dikkati çekiyor.

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Ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkaran müzede, iki bini aşkın model otomobil, 300'ün üzerinde otomobil maskotu ile otomobil temalı eşarplar da sergileniyor. Yerli ve yabancı her yaştan otomobil meraklısını ağırlayan müzeyi, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl 21 bin 184 kişi ziyaret etti.

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“NADİR OTOMOBİLLERİ GÖREBİLİRSİNİZ”

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Key Museum Operasyon Uzmanı ve Müze Bilimci Selen Pekel, koleksiyonun 2001 yılından bu yana oluşturulduğunu belirtti. Müzenin temasının klasik otomobilden ziyade ender bulunan ya da az üretilmiş modeller olduğunu aktaran Pekel, "Kiminden üç, kiminden 100 tane üretilmiş modelleri sergiliyoruz burada. Artık üretilmeyen ya da sadece 6 yıl üretilmiş, sonrasında fabrikası kapanmış modellerimiz de var." dedi.

Pekel, müzede birçok markanın ilk ürettiği otomobillerin sergilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sergilenen 79 otomobil ve 40 motosikletin dışında farklı ölçeklerde 2 bin 550 model otomobil de müzemizde bulunuyor. En eski otomobilimiz 1886 yılına tarihleniyor. Dünyanın patenti alınan ilk otomobili, en eski motosikletimiz ise 1885 yılına tarihleniyor. O da dünyanın ilk motosiklet modeli. En yeni modelimiz ise 2020 yılına ait. Çok geniş bir skalamız var. 1886 yılından sonraki en eski otomobilimiz de 1903 modeldir. Birçok markanın ilk ürettiği otomobiller var, birçok markanın son otomobilini üretip ve şirketi kapattığı modeller var. Çok nadir otomobiller görebilirsiniz."

“EN ÇOK İLGİYİ BATMAN FİLMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR GÖRÜYOR”

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Filmlerde kullanılan bazı araçların orijinalleri ve replikalarının da müzede yer aldığını aktaran Pekel, “Özellikle film arabaları olduğu için çocuklar çok ilgi gösteriyor. 1966 yılında Batman filminde kullanılan otomobilin birebir replikası var. Konsolunda da 1966 yılındaki filmde oynayan oyuncuların ıslak imzaları var. Ender bir replika. Yine 1966 yılında kullanılan Batcycle adı verilen Batman filminde kullanılan motosiklet bulunuyor. O da filmde kullanılan orijinal motosiklet. En çok ilgiyi görenler onlar." diye konuştu.

(AA)

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İzmir Torbalı
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