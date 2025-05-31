Klasik hamburgerleri unutturacak! Yazın yeni gözdesi karpuz burger! Sosyal medyada trend olan, karpuz burger nasıl yapılır?

Sıcak yaz günlerinde hem ferahlatıcı hem de sıradanın dışına çıkan bir lezzet mi arıyorsunuz? İşte karşınızda sosyal medyada son dönemin en ilgi çeken tarifi: Karpuz Burger.

Ekmek yerine karpuz dilimleri, et yerine peynir ve marul kullanılarak hazırlanan bu sıra dışı tarif, sağlıklı beslenmek isteyenler ve farklı tatlar denemeyi sevenler için adeta biçilmiş kaftan.

Tatlı ile tuzlunun dengeli buluşmasına örnek olan bu tarif, görenleri şaşırtıyor, tadanları ise şaşkınlıkla kendine hayran bırakıyor. Üstelik hazırlanışı da oldukça kolay.

MALZEMELER 1 dilim karpuz

Peynir

Kıvırcık marul

Soya sosu

TARİF Karpuz ekmek olursa: Karpuzun ortasını bir çay bardağı yardımıyla yuvarlak şekilde kesin. Bu parçalar, hamburgerin ekmeği gibi kullanılacak.

Peyniri uyumla kesin: Peyniri de aynı çay bardağıyla kesin ki karpuzla tam uyum sağlasın. Kalınlığına dikkat edin; ne çok ince ne de çok kalın olmalı.

Kıvırcık marul dokunuşu: Kıvırcık marulu minik yuvarlaklar halinde kesin ve peynirin üzerine gelecek şekilde hazırlayın.

Birleştirme zamanı: Alt “ekmek” olarak bir karpuz dilimi alın, üstüne peyniri yerleştirin. Peynirin üzerine bir fırçayla az miktarda soya sosu sürün. Kıvırcık yaprağını ekleyin ve ikinci karpuz dilimiyle üzerini kapatın.

İLK TEPKİ: “BU GERÇEKTEN BURGER Mİ?”

Görünüşüyle hamburgeri andıran ama serinliğiyle meyve salatasını hatırlatan bu tarif, özellikle sofrada fark yaratmak isteyenler için mükemmel bir tercih. Çocuklara sağlıklı alternatif sunmak isteyen annelerden, yaz partilerine renk katmak isteyen gençlere kadar herkesin ilgisini çekiyor.

AFİYET OLSUN!