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Klasik pizza tariflerinden sıkılanlar için lokmalık pizza tarifi ideal bir seçim olacak!

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'dan çıkan ve Kraliçe Margherita'nın tatmasıyla dünya çapında ünlenen pizzayı sizler de çok seviyorsunuz. Öyle ki arkadaşlarınızla buluştuğunuzda, canınız aperatif bir şeyler çektiğinde veya çok acıktığınızda hemen pizzacı dükkanlarını aşındırıyorsunuz. Peki, genellikle dışarıdan alınan pizzayı kendi ellerinizle hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız, "Evet!" ise sizi tarifimiz gelsin!

Klasik pizza tariflerinden sıkılanlar için lokmalık pizza tarifi ideal bir seçim olacak!

Küçük büyük herkesin en pratik yemeği pizza. Bu eşsiz lezzet çoğu zaman lahmacun ve pideyle kıyaslanıp çeşitli anketlere konu olsa da kaşarlı, sucuklu, karışık kısaca her türlüsünü bayılarak yiyoruz. Ancak bazen marketlerden ya da restoranlardan alınan pizzaların yerine ev yapımı olanları isteniyor. Merak etmeyin, pizzanızı artık kendiniz evde de kolayca yapabileceksiniz. Lokmalık pizza tarifimizi denediğinizde ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Üstelik bu tarifte pizzayı kesmekle uğraşma gibi bir derdiniz de yok! Zaten bu tarifle minik minik pizzalar yapacağınız için koca tepsiyi birkaç lokmada bitireceksiniz. Nasıl mı? Onu şimdi söyleyemeyiz, cevabı tarifimizde!

LOKMALIK PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • Yarım paket yaş maya

  • 1 tatlı kaşığından az tuz

  • 1 tatlı kaşığından az şeker

ÜZERİ İÇİN

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

  • Sucuk

  • Sosis

  • Zeytin

  • Yeşil biber

  • Domates salçası

  • Kekik

  • Su

  • Sevdiğiniz başka malzemeler

HAZIRLANIŞI

  • İlk önce mayayı ve şekeri ılık sütün içine atıp birlikte eritin.

  • Bu esnada farklı bir kabın içine un ekleyip ortasını çukur şeklinde açın.

  • Ortadaki boşluğa mayalı karışımı, sıvı yağı ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.

  • Hamurunuz yumuşak bir kıvama geldiğinde üstünü nemli bezle örtüp mayalanması için bekleyin.

  • Diğer tarafta sosu hazırlamak için domates salçası, kekik ve az suyu bir kapta karıştırın.

  • Yeşil biber, sosis ve salamı ince ince doğrayıp zeytinleri çekirdeklerinden ayırın.

  • Eklemek istediğiniz malzemeleri de hazırlayın.

  • Dinlenen hamuru tezgahın üzerine alıp merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın.

  • Açılan hamurun üzerini su bardağıyla kesip elde ettiğiniz parçaları fırın tepsisine dizin.

  • Minik hamurların üzerine önce salçalı sostan sürün. Daha sonra kaşar peyniri dışındaki diğer malzemeleri ekleyip fırına verin.

  • Pizzayı pişmesine yakın fırından çıkarıp üzerinde kaşar peyniri rendesini gezdirin.

  • Peynirler eriyene kadar tekrar pişirin.

  • Piştikten sonra servis tabağına alıp afiyetle yiyin. Kalanları da daha sonra tüketmek için buzluğa atın.

  • Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.


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