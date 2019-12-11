Klimt’in 23 yıllık kayıp eseri bulundu

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in 23 yıldır kayıp olan eseri “Bilinmeyen Bir Kadının Portresi”, bir bahçıvanın yardımıyla bulundu.

Yaklaşık 23 yıl önce İtalya’nın kuzeyinde bulunan Piacenza kentinde bir modern sanatlar müzesinden çalınan ve o günden beri hiçbir iz bulunmayan Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in eseri bulundu. Değerinin 60 milyon Euro olduğu tahmin edilen eser, bahçe duvarındaki sarmaşıkları temizleyen bahçıvan tarafından duvardaki bir girintide bulundu. Polise teslim edilen eser üzerinde restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Galeri Direktörü Massimo Ferrari bulunan eserin Gustav Klimt’in orijinal eseri olduğunu duyurarak, eserin arkasındaki kaşe ve mühürlerle bunun kanıtlandığını belirtti.

Polis, eserin duvarda bir girintiye bırakılma nedenini araştırıyor. Daha sonra eserin yerini değiştirme amacı olduğu veya senelerdir sanat hırsızlarından uzaklaşan medya ilgisini yeniden üzerlerine çekmek istenildiği üzerinde duruluyor.

Bölge Komutanı Roberto Riccardi, kültürel mirası korumak adına eserin restorasyonunun dikkatli yapılması çağrısında bulundu.

Sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi bu haberden memnuniyet duyduğunu belirterek “Portreyi restore etmek, derin ve canlandırıcı bir iş. En iyi Noel hediyesi” dedi.

