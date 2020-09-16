Klozete asla atmayın! Tuvalet kağıdı atacaksınız eğer...

Klozete asla atmamanız gereken şeylerin bir listesini hazırladı.

TUVALET KAĞIDI

Kanalizasyona tuvalet kağıdı atmanın uygun olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var. Uzmanların çoğu, normal bir evde veya apartman binasında yaşıyorsanız bunun herhangi bir zarar vermeyeceğini düşünüyor. Ancak, bir fosseptik varsa, kanalizasyona hiçbir şey atmamalısınız.

DİŞ İPİ

Diş ipi lifli malzemeden oluşur, bu nedenle boruların içine yığılabilir ve tıkanıklık oluşturabilir. Ayrıca diş ipini kanalizasyona atmak hiç de çevre dostu değildir. Sentetik elyaf ayrışmaz ve çevreye zarar vermez.

SAKIZ

Sakız suda çözünmez ve ayrıca borulara yapışarak tıkanma oluşturabilir. Bu yüzden sakızdan asla bu şekilde kurtulmamalısın.

YARA BANDI

Normal bir yara bandı birçok farklı şeyden oluşur. Yağlar, balmumu, kauçuk ve diğer maddeler. Böyle bir "kokteyl" suda çözünmez ve evinizdeki boruları tıkayabilir.

KONTAK LENS

Kontakt lensler, uzun yıllar çürümeyen polimerlerden yapılmıştır. Elbette, küçük bir lens muhtemelen bir boruyu engellemeyecektir, ancak kesinlikle çevreye zarar verecektir. Uzmanlar, her yıl 20 tondan fazla kontakt lensin kanalizasyona gittiğini ve suyu kirlettiğini hesapladı.