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Klozete asla atmayın! Tuvalet kağıdı atacaksınız eğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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İnsanlar her türlü şeyi kanalizasyona atıyor. Tesisatçıların bulduğu en tatsız şeyler arasında plastik şişeler, tuğlalar ve hatta giysiler var. Elbette sıradan insanlar eşyalarından bu kadar barbarca kurtulmaya çalışmazlar. Ama diş ipi veya yüz maskesi gibi en zararsız şeylerin bile bir boruyu tıkayabileceğini kim düşünebilirdi?

Klozete asla atmayın! Tuvalet kağıdı atacaksınız eğer...

Klozete asla atmamanız gereken şeylerin bir listesini hazırladı.

TUVALET KAĞIDI

Kanalizasyona tuvalet kağıdı atmanın uygun olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var. Uzmanların çoğu, normal bir evde veya apartman binasında yaşıyorsanız bunun herhangi bir zarar vermeyeceğini düşünüyor. Ancak, bir fosseptik varsa, kanalizasyona hiçbir şey atmamalısınız.

DİŞ İPİ

Diş ipi lifli malzemeden oluşur, bu nedenle boruların içine yığılabilir ve tıkanıklık oluşturabilir. Ayrıca diş ipini kanalizasyona atmak hiç de çevre dostu değildir. Sentetik elyaf ayrışmaz ve çevreye zarar vermez.

SAKIZ

Sakız suda çözünmez ve ayrıca borulara yapışarak tıkanma oluşturabilir. Bu yüzden sakızdan asla bu şekilde kurtulmamalısın.

YARA BANDI

Normal bir yara bandı birçok farklı şeyden oluşur. Yağlar, balmumu, kauçuk ve diğer maddeler. Böyle bir "kokteyl" suda çözünmez ve evinizdeki boruları tıkayabilir.

KONTAK LENS

Kontakt lensler, uzun yıllar çürümeyen polimerlerden yapılmıştır. Elbette, küçük bir lens muhtemelen bir boruyu engellemeyecektir, ancak kesinlikle çevreye zarar verecektir. Uzmanlar, her yıl 20 tondan fazla kontakt lensin kanalizasyona gittiğini ve suyu kirlettiğini hesapladı.

KEDİ KUMU

Uzmanlar kedi kumunu atmanızı önermiyor. Birkaç saat içinde çöp katılaşacak ve borunun içinde bir yere sıkışacaktır. Unutmayın: Kedi kumu, sahip olduğunuz diğer çöplerle birlikte atılmalıdır.

KLORLU DETERJAN

Klor bazlı deterjanlar çok agresiftir. Aslında, o kadar agresifler ki, çok sık kullanırsanız borulara zarar verebilirler. Aslında, bu tür deterjanlarla her gün tuvaletinizi yıkamanıza gerek yoktur bunun yerine sirke kullanabilirsiniz.

YÜZ MASKESİ

Kil bazlı yüz maskeleri kanalizasyona atılmamalıdır. Küçük parçacıklar sonunda boruların içinde birikecek ve büyük bir tıkanma oluşturacaktır. Maskenin üst tabakası bir bez parçasıyla çıkarılmalı ve kalan küçük parçacıklar su ile yıkanmalıdır.

PLASTİK POŞET

En küçük plastik poşet parçaları bile tehlikeli olabilir - tıkanma oluştururlar ve tabi ki çevre için gerçekten tehlikelidirler.

BONUS: Tuvalet kağıdının çözülüp çözülmeyeceğini öğrenmenin basit bir yolu var. Tuvalet kağıdını bir bardak soğuk suya koyun. Ve 5-10 dakika sonra hala büyük parçalar görüyorsanız, bu tuvalet kağıdını kanalizasyona atamayacağınız anlamına gelir. Ancak parçaları fark etmek neredeyse imkansızsa kanalizasyona atabilirsiniz.

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