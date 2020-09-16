Klozete asla atmayın! Tuvalet kağıdı atacaksınız eğer...

Klozete asla atmamanız gereken şeylerin bir listesini hazırladı.
Kanalizasyona tuvalet kağıdı atmanın uygun olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var. Uzmanların çoğu, normal bir evde veya apartman binasında yaşıyorsanız bunun herhangi bir zarar vermeyeceğini düşünüyor. Ancak, bir fosseptik varsa, kanalizasyona hiçbir şey atmamalısınız.
Diş ipi lifli malzemeden oluşur, bu nedenle boruların içine yığılabilir ve tıkanıklık oluşturabilir. Ayrıca diş ipini kanalizasyona atmak hiç de çevre dostu değildir. Sentetik elyaf ayrışmaz ve çevreye zarar vermez.
Sakız suda çözünmez ve ayrıca borulara yapışarak tıkanma oluşturabilir. Bu yüzden sakızdan asla bu şekilde kurtulmamalısın.
Normal bir yara bandı birçok farklı şeyden oluşur. Yağlar, balmumu, kauçuk ve diğer maddeler. Böyle bir "kokteyl" suda çözünmez ve evinizdeki boruları tıkayabilir.
Kontakt lensler, uzun yıllar çürümeyen polimerlerden yapılmıştır. Elbette, küçük bir lens muhtemelen bir boruyu engellemeyecektir, ancak kesinlikle çevreye zarar verecektir. Uzmanlar, her yıl 20 tondan fazla kontakt lensin kanalizasyona gittiğini ve suyu kirlettiğini hesapladı.
Uzmanlar kedi kumunu atmanızı önermiyor. Birkaç saat içinde çöp katılaşacak ve borunun içinde bir yere sıkışacaktır. Unutmayın: Kedi kumu, sahip olduğunuz diğer çöplerle birlikte atılmalıdır.
Klor bazlı deterjanlar çok agresiftir. Aslında, o kadar agresifler ki, çok sık kullanırsanız borulara zarar verebilirler. Aslında, bu tür deterjanlarla her gün tuvaletinizi yıkamanıza gerek yoktur bunun yerine sirke kullanabilirsiniz.
Kil bazlı yüz maskeleri kanalizasyona atılmamalıdır. Küçük parçacıklar sonunda boruların içinde birikecek ve büyük bir tıkanma oluşturacaktır. Maskenin üst tabakası bir bez parçasıyla çıkarılmalı ve kalan küçük parçacıklar su ile yıkanmalıdır.
En küçük plastik poşet parçaları bile tehlikeli olabilir - tıkanma oluştururlar ve tabi ki çevre için gerçekten tehlikelidirler.
BONUS: Tuvalet kağıdının çözülüp çözülmeyeceğini öğrenmenin basit bir yolu var. Tuvalet kağıdını bir bardak soğuk suya koyun. Ve 5-10 dakika sonra hala büyük parçalar görüyorsanız, bu tuvalet kağıdını kanalizasyona atamayacağınız anlamına gelir. Ancak parçaları fark etmek neredeyse imkansızsa kanalizasyona atabilirsiniz.
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