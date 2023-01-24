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Kobra Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine nasıl hitap ettiğini anlattı! 'Kobram diyor bana'

24.01.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında 'Kobra Murat' olarak tanınan Roman şarkıcı Murat Dinavdiler, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine nasıl hitap ettiğini anlattı. Kobra Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Kobram" dediğini söyledi.

Kobra Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine nasıl hitap ettiğini anlattı! 'Kobram diyor bana'

'Kobra Murat' olarak bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programında kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Divandiler, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de konuştu.

'SEVE SEVE GİTTİM'

Roman Buluşması'nda protokolde oturan Kobra Murat, programa nasıl davet edildiği ile ilgili "20 Ocak'ta Ankara'da aslında konserim vardı. Devlet büyüklerimiz aradı, dediler ki 'Cumhurbaşkanımız sizi istiyor'. Dedim ki 'Çok gelmek isterdim ama o gün konserim var' dedim. Dediler 'İlla sizi istiyorlar' dedi. Ben de konserimi iptal ettim, seve seve gittim. Onlar da bana o kadar güzel davrandılar ki, Cumhurbaşkanımızla program başlamadan önce 5-6 dakika konuşma imkanı da buldum." dedi.

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'ÇOK SEVİYOR BENİ'

Konuşmasının devamında "Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadelerini kullanan Kobra Murat, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde beraber gezip Roman mahallesinin, yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. 'Kobra Murat'la gidelim' demiş. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kobra Murat ele söyledi

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