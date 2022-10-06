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  4. Kobra Murat'tan canlı yayında '18 kilo altın' açıklaması! Mülklerini tek tek saydı

Kobra Murat'tan canlı yayında '18 kilo altın' açıklaması! Mülklerini tek tek saydı

06.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayın konuğu oldu. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan ve mal varlığını açıklayan Kobra Murat, "18 kilo altın, "16 ev, 4 yazlığım var" demişti. Kobra Murat yaptığı bu açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Kobra Murat, gerçek mal varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kobra Murat'tan canlı yayında '18 kilo altın' açıklaması! Mülklerini tek tek saydı

"Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını daha önce açıklayan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar'ın programında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...

Bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Kobra Murat, sözlerinin şaka olduğunu dile getirerek, mülklerini saydı.

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"TEREYAĞINI ÇANTAMA ATIP EVE GÖTÜRÜYORUM"

"Ben bir şaka yaptım.18 kilo altınım var dedim. 18 tane evim var dedim. Dünden bu yana bin 200 insan, telefonlar, mesajlar... Mağdur insanlar, böbrek istiyorlar, ev istiyorlar, araba istiyorlar, düğün istiyorlar. İnanın benim arabam bile yok. Uçakta tereyağı veriyorlar ya onu çantama atıp eve getiriyorum. Çünkü biz fakirlikten yetiştik. Hani diyorum çocuğum ekmeğine sürer..."

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"TORUNUMUN BİBERONU BİLE ALTINDAN"

'Birikimin hiç mi yok?' sorusuna yanıt veren Kobra Murat, "Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından. Ben öldüğüm zaman fakirlik görmesinler."

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"KARIMIN ALTIN TACI VAR"

Arto'nun 18 kilo altın sorusu üzerine, "Kasa tutuyoruz evde tutmuyoruz. Ben hâlâ Roman mahallesinde oturuyoru. Karımın altından tacı var. Gelinimin var. Bizim mahallede fakirlerde bile var onlar. 8 ayar onlar hep. " dedi.

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