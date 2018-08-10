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Koca Koca Yalanlar dizisinin çiftleri! Koca Koca Yalanlar konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 10.08.2018 02:54 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni romantik komedi dizisi ‘Koca Koca Yalanlar’, 13 Ağustos Pazartesi ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Koca Koca Yalanlar dizisinin çiftleri! Koca Koca Yalanlar konusu nedir?

Evrim Alasya ve Hakan Yılmaz’ın evli bir çift olarak izleyiciyle buluşacağı projede, Selen Uçer ile Ferdi Sancar’ın yanı sıra Pelin Öztekin ve Rüzgar Aksoy da karı-koca olarak kamera karşısına geçti.

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KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

KOCA KOCA YALANLAR'DA KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Hakan Yılmaz (Ahmet), Evrim Alasya (Müjgan), Selen Uçer (Nilgün), Pelin Öztekin (Canan), Ferdi Sancar (Şahin), Rüzgar Aksoy (Osman), Tuğçe Karabacak (Sude), Sertan Erkaçan (Alp), Sacide Taşener (Hatice), Selen Domaç (Refika), Doğa Zeynep Doğuşlu (Ilgaz), Tolga Ortancıl (Fırat), Elif Dilara Güneş (Pınar), Bartu Mutlu (Umut), Berke Mutlu (Aliş), Müge Bayramoğlu (Ayşe), Beril Özcan (Rüya), Deniz Kılıç (Orhan), Furkan Bay (Emin)

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